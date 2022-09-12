MIGRANTI «MORTI DI FAME E SETE SU UN BARCONE, DUE SONO BIMBI»: DRAMMA A POZZALLO
Sei rifugiati siriani, fra cui due bambini di uno e due anni, un adolescente e tre adulti, sono morti su un barcone presumibilmente "di fame e di sete".
Lo afferma l'Unhcr sottolineando che l'Agenzia sta assistendo i 26 sopravvissuti sbarcati a Pozzallo, molti dei quali "presentano condizioni estremamente gravi, tra cui ustioni".
"E' inaccettabile - aggiunge Cardoletti - Rafforzare il soccorso in mare è l'unico modo per evitare queste tragedie". Le vittime e i sopravvissuti, spiega l'Agenzia dell'Onu per i rifugiati, si trovavano su un barcone alla deriva da diversi giorni nel Mediterraneo centrale, prima che a soccorrerli arrivasse una nave della Guardia Costiera italiana.
(ANSA).