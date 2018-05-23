MIGROS RICHIAMA IL LIQUIDO PER FRENI DA 250 ML
Nel corso di un controllo è emerso che il contenitore del liquido per freni Miocar da 250 ml potrebbe contenere un liquido errato.
Pertanto la Migros richiama tutti i prodotti acquistati dal 16 novembre 2017 a oggi.
Si tratta del prodotto di seguito indicato.
Nome: Liquido per freni Miocar, 250 ml
Numero di articolo: 620807200000
Riguarda: tutti i prodotti acquistati dal 16.11.2017 a oggi.
Il prodotto corrispondente ai dati importanti di cui sopra potrebbe contenere un liquido errato.
Sono interessati tutti i flaconi acquistati a partire dal 16.11.2017.
I clienti che hanno acquistato il liquido per freni Miocar prima del 16.11.2017 possono continuare a utilizzarlo per la loro auto.
I clienti che hanno acquistato il liquido per freni Miocar a partire dal 16.11.2017, sono pregati di non utilizzarlo.
Tali clienti possono riportare l'articolo in questione nella loro filiale Migros e ricevere il rimborso del prezzo di vendita pagato.
- Clienti che hanno ancora a casa il liquido per freni Miocar
- Il liquido per freni Miocar è già stato utilizzato per l'auto
Non si può escludere il rischio di un funzionamento anomalo dei freni del veicolo. I clienti sono tenuti a guidare con cautela e a rivolgersi immediatamente a un'officina per far sostituire il liquido dei freni.