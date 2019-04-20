MILANO: APRE UOVO DI PASQUA IN ANTICIPO, PADRE ROMPE IL NASO ALLA FIGLIA

L'incredibile episodio è successo ieri a Milano in zona Baggio. L'uomo è stato arrestato«Non dovevi aprirlo, perché non mi hai aspettato?». E giù botte sulla povera figlia, una ragazza di 20anni.Una f...

L'incredibile episodio è successo ieri a Milano in zona Baggio. L'uomo è stato arrestato

«Non dovevi aprirlo, perché non mi hai aspettato?». E giù botte sulla povera figlia, una ragazza di 20anni.

Una furia, quella del padre manesco e violento che si è scatenata sulla giovane. L'unica colpa, quella di aver aperto in anticipo l'uovo di Pasqua. La notizia arriva dal comando della Polizia della zona di Baggio a Milano. Un uomo di 53 anni è stato arrestato dagli agenti per aver rotto il naso alla figlia ventenne perché ha aperto l'uovo di Pasqua nel venerdì santo senza attenderlo.

La rabbia è montata. La ragazza è stata prima rimproverata e poi aggredita fisicamente dal padre. Una violenza tale che le ha rotto il setto nasale. L'uomo non è nuovo alle maniere manesche e a casi di violenza in famiglia. Era già stato segnalato nel 2017 per una lite violenta, sempre con la figlia.