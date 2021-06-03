MILANO: AUTO PRECIPITA SU UN BAMBINO: AL VOLANTE PENSIONATO CHE NON AVEVA MAI PRESO LA PATENTE

È indagato per lesioni gravissime e guida senza patente il pensionato di 72 anni che ieri ha travolto con la sua auto un bambino di tre anni all'interno del Parco Lago Nord di Paderno Dugnano (Milano)...

A cura di Redazione 03 giugno 2021 12:11

