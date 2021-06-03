MILANO: AUTO PRECIPITA SU UN BAMBINO: AL VOLANTE PENSIONATO CHE NON AVEVA MAI PRESO LA PATENTE
È indagato per lesioni gravissime e guida senza patente il pensionato di 72 anni che ieri ha travolto con la sua auto un bambino di tre anni all'interno del Parco Lago Nord di Paderno Dugnano (Milano).
L'uomo, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri coordinati dalla Procura di Monza, non ha mai conseguito la patente di guida.
Ancora ricoverato in gravi condizioni il piccolo, trasportato in elisoccorso all'ospedale di Bergamo, dopo essere stato falciato in pieno dalla Citroen dell'anziano, piombatagli addosso da una terrazza panoramica del parco.
Stando all’ultimo aggiornamento di stamane il bimbo sta lottando per la vita nella rianimazione del Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove è stato ricoverato dopo essere stato trasportato in codice rosso con l’elisoccorso.
Le sue condizioni permangono molto gravi a seguito dei traumi subiti e il piccolo è in prognosi riservata.