MILANO CORTINA 2026: LA FIAMMA OLIMPICA IN SICILIA, CATANIA TRA LE TAPPE

La città di Catania si prepara a vivere un momento storico e di grande emozione: il 18 dicembre 2025 la Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 farà tappa nella città etnea, portando con sé lo Spirito Olimpico e unendosi alle celebrazioni nazionali per uno degli eventi più attesi in Italia.

La Staffetta della Torcia Olimpica, che durerà 63 giorni e coprirà 12.000 chilometri attraverso 60 tappe, partirà il 26 novembre 2025 da Olimpia, in Grecia. Dopo essere giunta a Roma il 4 dicembre 2025, inizierà il suo percorso lungo tutta la penisola, coinvolgendo circa 10.000 tedofori. Il passaggio della fiamma è pensato per celebrare la diversità e la bellezza dei territori italiani, coinvolgendo comunità locali e accendendo l’entusiasmo verso i Giochi Olimpici Invernali, che si apriranno ufficialmente il 6 febbraio 2026 allo Stadio San Siro di Milano.

La tappa siciliana

In Sicilia, la fiamma Olimpica farà tappa nelle città di Palermo, Agrigento, Siracusa e Catania, prima di proseguire verso Reggio Calabria.

A Catania, il passaggio della torcia sarà un’occasione per valorizzare il patrimonio storico e culturale della città, coinvolgendo cittadini e visitatori in un evento di straordinaria importanza simbolica e sportiva.

Il Comitato Organizzatore dei Giochi di Milano Cortina 2026 ha sottolineato come il Viaggio della Fiamma rappresenti un momento di unità per il Paese, portando avanti lo spirito dei valori Olimpici: amicizia, rispetto e solidarietà. Ogni tappa del percorso sarà una festa per le comunità, con eventi collaterali che celebreranno la cultura, lo sport e l’identità locale.

Per Catania, accogliere la Fiamma Olimpica sarà un’occasione per consolidare il legame con lo sport internazionale e per diffondere il messaggio universale di pace e unità che l’Olimpiade rappresenta. La città si prepara ad accogliere la torcia con entusiasmo, trasformando il 18 dicembre 2025 in una data che rimarrà nella memoria collettiva.