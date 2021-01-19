MILANO, DA OGGI SCATTA IL DIVIETO DI FUMO ALL’APERTO: SANZIONI FINO A 240 EURO

Da oggi martedì 19 gennaio, a Milano sarà vietato fumare all'aperto tranne che in luoghi assolutamente isolati.Adesso è ufficiale. Come riporta anche Fanpage.it entra in vigore dunque una delle norme...

Da oggi martedì 19 gennaio, a Milano sarà vietato fumare all'aperto tranne che in luoghi assolutamente isolati.

Adesso è ufficiale. Come riporta anche Fanpage.it entra in vigore dunque una delle norme previste dal "Regolamento per la qualità dell'aria" approvato lo scorso 19 novembre dal Consiglio comunale.

Si tratta di un ambizioso piano volto a migliorare la qualità ambientale nel capoluogo lombardo.

Da domani, dunque, sarà vietato fumare le sigarette all'aperto nel raggio di dieci metri da altre persone.

Il divieto scatterà nei pressi delle fermate dei mezzi pubblici, nei parchi, nei cimiteri cittadini e anche nelle strutture sportive all'aperto.

La Lombardia è in "zona rossa", ed è proprio l'emergenza sanitaria che avrebbe spinto Palazzo Marino a optare per una partenza abbastanza "aperta" del provvedimento.

Insomma, all'inizio, come per tutti i nuovi provvedimenti così restrittivi, l'atteggiamento degli agenti della polizia locale sarà più informativo che repressivo.

Alcuni cartelli informativi - spiega ancora Fanpage.it - sul nuovo divieto saranno posizionati nelle aree interessate nei prossimi giorni, e ci sarà qualche giorno di tolleranza per gli incalliti fumatori prima che possano scattare le multe per i trasgressori.

Le sanzioni vanno da 40 a 240 euro.