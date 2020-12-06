MILANO, GRAVE INCIDENTE SULLA TANGENZIALE MUOIONO MADRE, PADRE E FIGLIA DI 12 ANNI

Sale a tre il bilancio delle vittime dell'incidente stradale di ieri sera sulla tangenziale Ovest di Milano, all'altezza di Rozzano, che ha coinvolto una famiglia.Dopo la madre di 39 anni morta sul co...

Sale a tre il bilancio delle vittime dell'incidente stradale di ieri sera sulla tangenziale Ovest di Milano, all'altezza di Rozzano, che ha coinvolto una famiglia.

Dopo la madre di 39 anni morta sul colpo e una figlia di 12 anni appena giunta in ospedale, in tarda serata, come è stato riferito dalla polizia stradale, è morto anche il padre di 41 anni.

Rimangono gravissimi gli altri due figli, un ragazzo di 16 anni e una bimba di 10.

La famiglia, due genitori e tre figli, viaggiava a bordo di una Honda Jazz sulla Tangenziale Ovest a Sud di Milano. Poco dopo le 20, nei pressi dello svincolo di Ponte Sesto, sul tratto dell'innesto con l'autostrada Milano-Genova, secondo una prima ricostruzione, la macchina si è scontrata con un'altra automobile e si sarebbe ribaltata.

Sono in corso le indagini di Procura e Polizia Stradale per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente.