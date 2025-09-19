Milano, guidava un’ambulanza senza patente: denunciato 49enne recidivo

Un episodio a dir poco incredibile si è verificato ieri a Milano. Un uomo di 49 anni è stato sorpreso dalla Polizia Locale alla guida di un’ambulanza della Croce Santa Lucia – non convenzionata con il...

Un episodio a dir poco incredibile si è verificato ieri a Milano.

Un uomo di 49 anni è stato sorpreso dalla Polizia Locale alla guida di un’ambulanza della Croce Santa Lucia – non convenzionata con il 118 – senza possedere la patente di guida.

Durante il controllo, gli agenti hanno scoperto che non si trattava di un caso isolato: lo stesso individuo era già stato fermato nel 2013 per la medesima violazione, confermando così la recidiva.

L’ambulanza è stata immediatamente sottoposta a fermo amministrativo e affidata a un deposito giudiziario.

L’uomo, deferito in stato di libertà, dovrà adesso rispondere delle gravi violazioni commesse e rischia pesanti conseguenze penali.

Le indagini proseguono per chiarire le circostanze e verificare eventuali ulteriori responsabilità legate all’utilizzo del mezzo di soccorso non autorizzato, che avrebbe potuto mettere in pericolo la sicurezza di cittadini e pazienti.