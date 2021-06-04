MILANO MORTO BIMBO TRE ANNI INVESTITO IN UN PARCO DA CONDUCENTE SENZA PATENTE

E’ morto questo pomeriggio all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo il bambino di tre anni travolto con l’auto da un 72enne al “Parco Lago” di Paderno Dugnano, nel Milanese.L’uomo pluripregiudicato...

L’uomo pluripregiudicato residente a Milano non aveva mai conseguito la patente e guidava un’auto sotto sequestro e priva di assicurazione.

La salma è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’esame autoptico che è stato disposto per domani.

Tra le possibili cause dell'incidente, anche quella del malore. Esclusa dagli inquirenti, invece, la guida in stato di alterazione da alcol o sostanze stupefacenti.

L'uomo, già indagato per lesioni stradali gravissime e guida senza patente, potrebbe ora rispondere di omicidio stradale. La sua Citroen era piombata addosso al bambino cadendo da una terrazza panoramica del parco. Erano invece rimasti illesi i genitori del piccolo