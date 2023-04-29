MILANO, NEONATA TROVATA MORTA IN UN CASSONETTO DELLA CARITAS

Il corpo di una bambina appena partorita è stato trovato ieri sera all'interno di un cassonetto per la raccolta di vestiti usati all'angolo tra via Botticelli e via Cesare Saldini, in zona Città studi...

Sull'episodio stanno indagando gli agenti della Squadra mobile.

Sul posto anche gli operatori del 118, avvertiti da un cittadino che stava depositando dei vestiti.

Sul corpo della piccola, che era stata partorita alcune ore prima, sarà eseguita l'autopsia, disposta dal pm di turno, Paolo Storari. Sono in corso accertamenti sulle telecamere della zona e negli ospedali milanesi per verificare se qualche donna si sia presentata per essere curata.

La neonata trovata morta nell'anfratto in cui si depositano i vestiti usati di un cassonetto della Caritas a Milano, da quanto si è saputo, era visibile, come se chi l'ha lasciata volesse farla ritrovare. Era nata da poche ore e solo l'autopsia, che sarà eseguita nelle prossime ore, stabilirà se era nata viva o morta: aveva ancora la placenta attaccata ed era avvolta in una felpa.

Al momento sarà aperto dal pm Paolo Storari un fascicolo per infanticidio contro ignoti e le indagini si sviluppano anche con l'acquisizione delle immagini delle telecamere degli edifici e dei mezzi pubblici. E' stato un pensionato a vedere la manina della piccola: ha avvertito un'altra persona e insieme si sono avvicinati al cassonetto per poi dare l'allarme al 118. L'ipotesi è che la piccola sia stata partorita in casa e sia stata adagiata dopo la morte nel cassonetto.