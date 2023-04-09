MILANO. RUBAVA LE OFFERTE DALLA CASSETTA IN CHIESA USANDO UNA LENZA

Ladruncolo in chiesa ruba 50 euro con una lenza dalla cassetta delle offerte.Finisce in manette, l’uomo 52 enne che avrebbe rubato 50 euro dalla cassetta delle offerte nella chiesa di San Michele Arca...

Ladruncolo in chiesa ruba 50 euro con una lenza dalla cassetta delle offerte.

Finisce in manette, l’uomo 52 enne che avrebbe rubato 50 euro dalla cassetta delle offerte nella chiesa di San Michele Arcangelo in Precotto, su viale Monza a Milano.

A lanciare l’allarme alla polizia alcuni parrocchiani presenti alla celebrazione del venerdì santo che avevano notato l’uomo armeggiare vicino alla cassetta delle offerte.

Il ladruncolo è stato fermato dagli agenti e nelle tasche gli avrebbero trovato altri soldi.

“Purtroppo ormai siamo abituati. Avvengono quasi tutti i giorni cose simili – ha detto don Ambrogio -. Questa volta è intervenuta la polizia perché qualcuno se n’è accorto subito e il responsabile è stato fermato, ma spesso quando ritiriamo le offerte dalla cassetta ci rendiamo conto che è stata forzata”.

“In ogni caso, anche vista la concomitanza con il periodo pasquale, perdono con tutto il cuore l’autore del furto – conclude il prevosto – Così come faccio quasi quotidianamente con gli altri ignoti che vengono a ‘prelevare’ in chiesa”.