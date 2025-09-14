Milano, si lancia dal quarto piano per farla finita ma travolge e uccide una donna: lui si salva

Un 70enne ha tentato il suicidio, lanciandosi dal balcone della propria abitazione al quarto piano, a Milano, ma nella caduta ha travolto una donna di 83enne che stava transitando sul marciapiede sott...

Un 70enne ha tentato il suicidio, lanciandosi dal balcone della propria abitazione al quarto piano, a Milano, ma nella caduta ha travolto una donna di 83enne che stava transitando sul marciapiede sottostante, causandone il decesso sul colpo. Un doppio dramma che si è consumato questa sera a Milano. L’aspirante suicida, invece, è sopravvissuto.

E’ accaduto in via Fratelli di Dio, nella periferia Sud-Ovest del capoluogo, dove un 70enne, dopo aver tentato il suicidio lanciandosi dal quarto piano, precipitando ha impattato su una donna italiana 83enne che stava camminando sul marciapiede sottostante.

Nulla da fare per la passante, nonostante i soccorsi del 118. Il 70enne è stato a sua volta soccorso e trasportato in codice rosso, cosciente, all’Ospedale Niguarda, dove non si troverebbe in pericolo di vita.

Il 70enne che voleva suicidarsi è stato denunciato in stato di libertà per omicidio colposo.

