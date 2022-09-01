MILANO, SI PRESENTA PER RITIRARE UN DOCUMENTO SMARRITO MA È RICERCATO: ARRESTATO

Si è presentato all'ufficio della polizia ferroviaria per la restituzione di alcuni documenti smarriti che erano stati ritrovati dagli agenti.Peccato che, al momento della restituzione, gli agenti han...

Si è presentato all'ufficio della polizia ferroviaria per la restituzione di alcuni documenti smarriti che erano stati ritrovati dagli agenti.

Peccato che, al momento della restituzione, gli agenti hanno scoperto che l'uomo di 45 anni che avevano davanti era ricercato per spaccio di stupefacenti. Lo hanno arrestato.

Una storia, tra il curioso e l'assurdo, avvenuta sabato mattina alla stazione di Milano Lambrate. Il 45 enne è un cittadino italiano destinatario di un ordine esecuzione per la carcerazione condotto poi presso la casa circondariale di San Vittore.

Dai controlli è emerso che su di lui pendeva un provvedimento di cattura a seguito di condanna per spaccio di stupefacenti e doveva scontare 8 mesi e 23 giorni di reclusione.