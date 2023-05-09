MILANO. TELECAMERE NASCOSTE NEGLI ABITI E AURICOLARI ALL'ESAME PER LA PATENTE, 4 DENUNCIATI PER TRUFFA

I poliziotti del commissariato Bonola si sono concentrati sulle associazioni ed enti che rilasciano gli attestati per aver superato l’esame di lingua italiana necessario per il rilascio del permesso d...

I poliziotti del commissariato Bonola si sono concentrati sulle associazioni ed enti che rilasciano gli attestati per aver superato l’esame di lingua italiana necessario per il rilascio del permesso di soggiorno e della patente di guida. D’intesa con la Motorizzazione Civile di Milano, gli agenti di via Falck hanno analizzato le posizioni di alcuni cittadini cinesi che hanno presentato istanza per la patente da privatisti cogliendo in flagranza, negli ultimi 20 giorni, quattro uomini che, tramite la strumentazione nascosta sotto gli abiti, ricevevano dall’esterno di via Cilea le risposte esatte ai 30 quiz d’esame.

La telecamera nascosta all’altezza del petto trasmetteva le domande al suggeritore che rispondeva, tramite due cellulari nascosti e attaccate alle gambe dell’esaminando: a seconda dell’impulso ricevuto sulla gamba destra o su quella sinistra, il candidato indicava V per vero o F per falso, superando cosi’ l’esame per accedere alla prova pratica.

Proseguono le indagini da parte del Commissariato Bonola per individuare altre responsabilità e accertare eventuali altri comportamenti simili messi in essere per il superamento delle prove teoriche.