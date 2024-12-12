MILANO: UNA MAMMA DI 34 ANNI INVESTITA E UCCISA DA UN TIR IN FUGA; ILLESI I GEMELLINI E LA NONNA, ARRESTATO IL CAMIONISTA

E' stato arrestato per omicidio stradale l'autista del camion che ieri mattina ha travolto e ucciso una donna di 34 anni che stava attraversando la strada con i suoi due figli gemelli di un anno in vi...

E' stato arrestato per omicidio stradale l'autista del camion che ieri mattina ha travolto e ucciso una donna di 34 anni che stava attraversando la strada con i suoi due figli gemelli di un anno in viale Serra e non si è poi fermato.

Il caso è seguito dal pm di turno Paola Biondolillo e dal procuratore Marcello Viola

L'autista, che subito dopo aver travolto la donna è fuggito, è stato individuato e bloccato qualche ora dopo.

L'incidente è avvenuto attorno alle 9.45 all'angolo tra viale Scarampo e viale Renato Serra. La vittima, 34 anni, madre dei due gemelli, mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali e con il semaforo verde, è stata investita dal camion che stava svoltando a destra.

Illesi i due figli e la nonna che stava spingendo il passeggino con i nipotini.