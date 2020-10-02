MILAZZO, CELEBRATI I FUNERALI DEL SOTTUFFICIALE EROE

"Siamo attoniti, sconvolti e ci sentiamo stretti dalla morsa del dolore per la morte di un eroe, che era anche giovane, marito e padre. Una vita spezzata in maniera troppo improvvisa. Non possiamo non...

"Siamo attoniti, sconvolti e ci sentiamo stretti dalla morsa del dolore per la morte di un eroe, che era anche giovane, marito e padre. Una vita spezzata in maniera troppo improvvisa. Non possiamo non riconoscere la lezione di giustizia alta che ci viene dal sacrificio di Aurelio. È andato incontro al pericolo, al mare in tempesta per una legge morale scritta nel cuore". Così il cappellano militare Santo Marcianó che, con l'arcivescovo di Messina monsignor Giovanni Accolla e il vescovo ausiliare monsignor Cesare Di Pietro, ha officiato la messa per i funerali militari in forma solenne al Duomo di Milazzo di Aurelio Visalli, 41 anni il sottufficiale morto a Milazzo, nel tentativo di salvare due ragazzini che erano in difficoltà in mare. Erano presenti i ministri della Difesa Lorenzo Guerini e dei Trasporti Paola De Micheli, il Capo di stato maggiore della Difesa Enzo Vecciarelli, e il Capo di stato maggiore della Capitaneria di Porto, Giovanni Pettorino. Nel Duomo di Milazzo soltanto un centinaio di persone per le misure di contenimento del Covid, fuori altre centinaia di cittadini. La salma è stata accolta da un lungo e commosso applauso dei presenti.