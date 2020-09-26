MILAZZO, SI TUFFA IN MARE PER SALVARE UN RAGAZZO: LO SALVA, ORA LUI È DISPERSO

Un sottufficiale della Guardia Costiera si è buttato in mare a Milazzo assieme ad altri due colleghi per salvare un adolescente in balia delle onde altre oltre sette metri, ma non è riuscito a raggiun...

Un sottufficiale della Guardia Costiera si è buttato in mare a Milazzo assieme ad altri due colleghi per salvare un adolescente in balia delle onde altre oltre sette metri, ma non è riuscito a raggiungere la motovedetta da cui si era tuffato e ora è disperso. Il militare ha salvato il ragazzo che nonostante il mare in tempesta si era tuffato assieme ad un altro adolescente per un bagno. Il fatto è accaduto nella tarda mattinata di oggi e le ricerche del sottufficiale sono ancora in corso. Un aereo della Guardia costiera sta sorvolando la lunga litoranea di ponente ed una motovedetta d'altura ha lasciato gli ormeggi a Lipari. Un rimorchiatore aveva mollato gli ormeggi dal porto di Milazzo, però, si è dovuto arrendere a Capo Milazzo, per il forte vento e le onde che hanno raggiunto 10 metri di altezza. Il comandante generale della guardia costiera ha lasciato Roma e dovrebbe arrivare a Milazzo fra qualche ora.