MILITELLO IN VAL DI CATANIA, RISCHIAVA DI FAR PROPAGARE IL FUOCO NELLE CAMPAGNE: DENUNCIATO UN ALLEVATORE

I Carabinieri della Stazione di Militello in Val di Catania hanno denunciato un 63enne del posto, allevatore, perché ritenuto responsabile di tentato incendio.

L’attenzione dei militari, che erano impegnati in un servizio di controllo del territorio, è stata attirata da una colonna di fumo proveniente dalle campagne della contrada Bognanni.

In considerazione anche del divieto tuttora vigente di distruzione mediante accensione di stoppie e ramaglie, si sono immediatamente recati sul posto ove hanno avuto la presenza di un 63enne del posto, allevatore, intento ad appiccare il fuoco a sterpaglie in un appezzamento di terreno di sua proprietà.

Il fuoco così acceso, però, rischiava di propagarsi facilmente nei terreni circostanti anche in considerazione del fatto che esso era stato appiccato in più punti.

L’uomo è stato trovato in possesso di un accendino mentre, sul suo veicolo, i militari hanno rinvenuto ulteriori 5 ed una busta contenente un gran numero di fiammiferi da cucina.