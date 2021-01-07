MILITELLO VAL DI CATANIA. AVEVA RIPULITO DUE AUTO IN PIENA NOTTE: REFURTIVA RECUPERATA

I Carabinieri della Stazione di Militello Val di Catania hanno denunciato un pregiudicato di 54 anni del posto, poiché ritenuto responsabile di ricettazione.Aveva commesso due furti in sequenza razzia...

I Carabinieri della Stazione di Militello Val di Catania hanno denunciato un pregiudicato di 54 anni del posto, poiché ritenuto responsabile di ricettazione.

Aveva commesso due furti in sequenza razziando le autoradio all’interno di due macchine regolarmente parcheggiate in via Pietro Carrera e cortile Di Pasquale.

I militari, appena acquisite le denunce delle vittime, attraverso il modus operandi del malvivente e la perfetta conoscenza dell’humus criminale operante nella zona, sono andati a colpo sicuro difatti, perquisendogli l’abitazione, hanno rinvenuto le due autoradio rubate, nonché dell’altro materiale di dubbia provenienza.

La refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari.