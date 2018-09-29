MILITELLO VAL DI CATANIA: SEQUESTRATA UNA DISCARICA ABUSIVA, DENUNCIATO UN CAMIONISTA

I Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato un 56enne del posto, poiché ritenuto responsabile di abbandono di rifiuti pericolosi.I militari sono risaliti alla discarica grazie al pedinamento...

I Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato un 56enne del posto, poiché ritenuto responsabile di abbandono di rifiuti pericolosi.

I militari sono risaliti alla discarica grazie al pedinamento dell’autocarro del denunciato che, ieri sera, carico di ogni tipo di rifiuto speciale (frigoriferi, lavatrici, climatizzatori ecc. ecc.) si è recato in quella Contrada Frangello per ivi sversarne il contenuto altamente inquinante.

L’intera area, di circa 2.000 mq, circondata da diverse colture tipiche della zona, è stata posta sotto sequestro, atto immediatamente notificato anche al comune che provvederà alla bonifica e la messa in sicurezza del sito.