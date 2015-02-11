"Millumino di meno 2015": c'è anche Paternò

La campagna di sensibilizzazione per diffondere una cultura improntata sul risparmio energetico

95047.it Il mondo dell’associazionismo di Paternò aderisce quest'anno, con il coordinamento “Paternò c’è!” all'iniziativa “M’illumino di meno” lanciata dal programma radiofonico “Caterpillar” di Radio 2.

Le associazioni aderenti (la Caritas vicariale, l’associazione Alzheimer, la Gioventù Francescana, l’Ordine Secolare Francescano, l’Agesci, il Gruppo Donatori Volontari di Sangue, Vivisimeto, l'Anpas e l’associazione San Biagio) hanno lanciato una campagna di sensibilizzazione per diffondere una cultura improntata sul risparmio energetico.

Chiediamo a ogni cittadino sensibile al tema di aderire alla campagna cliccando partecipa nell'evento di facebook "Paternò c'è e si illumina di meno", impostando come immagine del profilo o di copertina quelle che trova caricate nell'evento facebook e condividendo il più possibile la locandina con le 10 regole per risparmiare energia in modo semplice (anch'essa caricata nell'evento o sulla pagina facebook di "Paternò c'è!")"

Basta una semplice idea o un piccolo gesto per cambiare in meglio le cose.

Questo il link dell'evento Facebook:

https://www.facebook.com/events/388175284688624/?fref=ts