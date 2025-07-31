MINACCIA CON UN FUCILE GLI OPERAI CHE GLI IMPEDISCONO DI PASSARE PER LAVORI IN CORSO, ARRESTATO 49ENNE A ACIREALE

Attimi di tensione ieri in via Carico, ad Acireale, dove un 49enne pregiudicato, residente in città, è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo aver minacciato con un fucile alcuni operai impegnati...

Attimi di tensione ieri in via Carico, ad Acireale, dove un 49enne pregiudicato, residente in città, è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo aver minacciato con un fucile alcuni operai impegnati in lavori stradali. L’uomo, secondo quanto ricostruito, pretendeva di passare con il proprio scooter nonostante la strada fosse chiusa al traffico.

Di fronte al rifiuto degli operai, ne è nata una discussione culminata con una presunta minaccia armata. A richiedere l’intervento degli agenti del Commissariato di Acireale è stato il datore di lavoro degli operai, avvisato dagli stessi dopo l’aggressione.

Gli operai hanno raccontato che, dopo un primo alterco, avevano ceduto permettendo al 49enne di passare. Poco dopo, l’uomo sarebbe tornato indietro sostenendo di essere stato colpito da una pietra e, dal vano sottosella dello scooter, avrebbe estratto un fucile monocanna pieghevole calibro 16, già caricato, puntandolo contro uno degli operai e minacciandolo di morte. Avrebbe poi rivolto l’arma anche verso un secondo lavoratore, intervenuto per cercare di calmarlo, e infine avrebbe colpito con uno schiaffo il primo operaio, intimando loro di chiamare il titolare.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno rintracciato l’uomo in una via vicina. Bloccato e perquisito, sotto il sedile dello scooter è stato trovato il fucile con matricola abrasa e una cartuccia già inserita in canna, oltre ad altre munizioni dello stesso calibro.

Il 49enne è stato arrestato in flagranza per detenzione e porto illegale di arma clandestina e alterata, ricettazione, minaccia aggravata e percosse, ferma restando la presunzione d’innocenza fino a condanna definitiva.

Su disposizione del Pubblico Ministero, l’uomo è stato trasferito nel carcere di Piazza Lanza a Catania.