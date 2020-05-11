MINACCIANO MAROCCHINI CON UNA PISTOLA: “PAGATE SE VOLETE RESTARE AD ADRANO”

“Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio nella città di Adrano, agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza hanno arrestato Samuele SANTANGELO cl. 2000 e Amedeo TROVATO cl. 2001, in ese...

“Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio nella città di Adrano, agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza hanno arrestato Samuele SANTANGELO cl. 2000 e Amedeo TROVATO cl. 2001, in esecuzione di un’Ordinanza applicativa di misure cautelari, emessa dal G.I.P. di Catania.

I reati contestati sono quelli di tentata estorsione, aggravata dall’avere agito utilizzando una pistola e per finalità di discriminazione, e violazione di domicilio. I predetti, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, sono entrati nell’abitazione di due cittadini di nazionalità marocchina e, con l’uso di una pistola, hanno tentato di estorcergli del denaro per “avere il permesso” di continuare a rimanere nel territorio di Adrano.

Grazie alla denuncia sporta dalle vittime presso gli uffici della Polizia di Stato, è stato possibile avviare una serie di attività investigative, condotte dal personale del Commissariato. Tali attività si sono sostanziate nell’assumere dalle vittime la dettagliata descrizione degli autori del reato e nella loro individuazione fotografica.

Successivamente, grazie alla disamina delle immagini estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza installate nelle immediate vicinanze dell’abitazione delle vittime, si è giunti ai rilevi tecnici, ai servizi di appostamento e alle perquisizioni domiciliari che hanno consentito il deferimento all’Autorità Giudiziaria degli indagati”.