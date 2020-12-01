MINEO AVEVANO CONTRAFFATTO I NUMERI DEL TELAIO DELL’AUTO RUBATA: ARRESTATI

I Carabinieri della Stazione di Mineo hanno arrestato nella flagranza due braccianti agricoli di Grammichele (CT), rispettivamente di 57 e 31 anni, poiché ritenuti responsabili di riciclaggio.Durante...

I Carabinieri della Stazione di Mineo hanno arrestato nella flagranza due braccianti agricoli di Grammichele (CT), rispettivamente di 57 e 31 anni, poiché ritenuti responsabili di riciclaggio.

Durante un posto di controllo eseguito sulla S.P. 109, i militari imponevano l’alt ad una Fiat Panda con a bordo i due soggetti.

Un approfondito controllo sul veicolo, permetteva di appurare come i numeri del telaio fossero stati in parte contraffatti e, da un ulteriore serie numerica non alterata, individuata dai carabinieri, nonché di rilevare la numerazione originaria.

Numeri riconducibili al medesimo tipo di autovettura rubata lo scorso 11 luglio nel comune di Mascali (CT) e di proprietà di una signora residente a Bronte (CT).

L’autovettura è stata posta sotto sequestro, mentre gli arrestati sono stati relegati agli arresti domiciliari.