MINEO: COPPIA PRODUCEVA MARIJUANA IN CASA, LUI ARRESTATO, LEI DENUNCIATA

I Carabinieri della Stazione di Mineo, con il supporto dei colleghi dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sicilia”, hanno arrestato nella flagranza un 56enne, nonché denunciato la 47enne convivente, perché ritenuti responsabili di coltivazione di sostanze stupefacenti.

I militari, a seguito di pregressa attività info investigativa, hanno effettuato una perquisizione domiciliare nell’abitazione della coppia in via Palica che, in breve, ha confermato i loro sospetti.

In un locale dell’abitazione, infatti, i due avevano realizzato una vera e propria serra per la produzione di marijuana, corredata da lampade ad alta frequenza per poter generare calore, un timer, un bilancino di precisione, qualche grammo di marijuana già essiccata e 12 piante di cannabis indica di altezza variabile da 70 e 120 centimetri.