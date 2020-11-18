MINEO. IN CASA FUCILE, CARTUCCE E POLVERE DA SPARO: ARRESTATI.

I Carabinieri del Stazione di Mineo, unitamente a quelli dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sicilia”, hanno tratto in arresto due uomini, un 74enne ed un 25enne, poiché ritenuti responsabili di...

In particolare, i militari recatisi presso l’abitazione dei predetti, alla domanda sul se detenesse armi, lo stesso consegnava spontaneamente un fucile cal. 16 marca “Fabrication Lifgioise Raick Freres”, illegalmente detenuto. Nonostante ciò i militari decidevano di effettuare un’approfondita perquisizione a seguito della quale venivano rinvenute e sottoposte a sequestro n. 6 cartucce Cal. 7,65, n. 37 Cal. 16 e n. 12 Cal. 12. La perquisizione veniva estesa inoltre ad un’altra abitazione riconducibile ad uno dei due uomini. All’esito della stessa venivano rinvenuti 312 gr. di polvere da sparo, anch’essa sottoposta a sequestro.

Gli arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati relegati presso le proprie abitazioni in regime di arresti domiciliari.

Solamente due giorni dopo, il 74enne è stato nuovamente tratto in arresto, poiché ritenuto responsabile di evasione. Nello specifico, i militari della Stazione di Mineo, effettuando un controllo presso l’abitazione dove il predetto era relegato, non lo hanno trovato in casa. Per questo motivo hanno deciso di attenderlo li, sino al suo ritorno, alcune ore dopo, sottoponendolo nuovamente agli arresti domiciliari.