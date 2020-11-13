MINEO. MEGLIO UNA SANZIONE PER COVID, CHE LE MANETTE PER DROGA.

I Carabinieri della Stazione di Mineo (CT), coadiuvati dai colleghi del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Palagonia, hanno denunciato un palagonese di 29 anni, per violenza e resistenza a P.U., no...

I Carabinieri della Stazione di Mineo (CT), coadiuvati dai colleghi del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Palagonia, hanno denunciato un palagonese di 29 anni, per violenza e resistenza a P.U., nonché il danneggiamento di un mezzo militare.

Il giovane, dopo non essersi fermato all’alt intimatogli dalla pattuglia sulla S.P. 192, è fuggito imboccando ad un certo punto la S.S. 385. Durante il concitato inseguimento, costellato anche da numerose manovre alquanto pericolose, per garantirsi l’impunità, non ha esitato a speronare una delle auto dei militari facendo così perdere le proprie tracce.

A seguito di immediate indagini, che ne hanno consentito l’identificazione, i militari hanno bussato alla sua porta, ricevendo dal medesimo una piena quanto “inaspettata” confessione e delle scuse per essere fuggito a causa del timore di essere sanzionato, perché sorpreso fuori dalla propria abitazione oltre le 22:00.

In realtà, a seguito di un’accurata perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto, all’interno del bagno, dei residui di sostanza vegetale (presumibilmente marijuana), di cui il soggetto si era frettolosamente disfatto.