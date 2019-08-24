MINEO: MINACCIA CONTADINO CON UN BASTONE CHIODATO, ARRESTATO
I Carabinieri della Stazione di Mineo, coadiuvati da quelli del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Palagonia, hanno arrestato nella flagranza il 30enne senegalese Papa Bakary GUEYE, poiché ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale, violazione di domicilio, violenza privata e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità.
L’uomo, senza fissa dimora ed ex ospite del C.A.R.A. di Mineo, si è introdotto in un fondo agricolo di contrada Cavallo a Mineo dove, alla legittime rimostranze del proprietario, intento a lavorare la terra, lo ha minacciato imbracciando un bastone chiodato tanto da costringerlo a fuggire via.
Il povero fattore non ha potuto far altro che chiedere aiuto ai carabinieri che, giunti sul posto, dopo una violenta colluttazione sono riusciti a disarmare ed ammanettare l’extracomunitario.
Il bastone è stato posto sotto sequestro, mentre l’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Caltagirone dove permane anche dopo la convalida del G.I.P. del Tribunale calatino.