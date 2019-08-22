MINEO: NASCONDEVA IN AUTO “ERBA” PRONTA AD ESSERE PIAZZATA, ARRESTATO
I Carabinieri della Stazione di Mineo hanno arrestato nella flagranza il 28enne Giuseppe CAMELIA del posto, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.
Fermato dalla pattuglia ad un posto di controllo, ha mostrato immediatamente un eccessivo nervosismo che ha indotto i militari ad approfondire il controllo. Difatti, perquisendogli l’abitacolo della Lancia Libra, gli operanti sono riusciti a scovare e sequestrare 46 dosi di marijuana e un bilancino elettronico di precisione.
L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato relegato agli arresti domiciliari.