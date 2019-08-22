I Carabinieri della Stazione di Mineo hanno arrestato nella flagranza il 28enne Giuseppe CAMELIA del posto, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti...

MINEO: NASCONDEVA IN AUTO “ERBA” PRONTA AD ESSERE PIAZZATA, ARRESTATO

Fermato dalla pattuglia ad un posto di controllo, ha mostrato immediatamente un eccessivo nervosismo che ha indotto i militari ad approfondire il controllo. Difatti, perquisendogli l’abitacolo della Lancia Libra, gli operanti sono riusciti a scovare e sequestrare 46 dosi di marijuana e un bilancino elettronico di precisione.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato relegato agli arresti domiciliari.