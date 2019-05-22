95047

MINEO: NASCONDEVA IN CASA PISTOLA E MUNIZIONI, ARRESTATO

22 maggio 2019 13:36
I Carabinieri della Stazione di Mineo hanno arrestato nella flagranza il 35enne Rosario CADENTE del posto, poiché ritenuto responsabile di detenzione illegale di armi e munizioni.

Al termine di una breve ma proficua attività info-investigativa i militari, avendo avuto accesso all’abitazione dell’uomo, previa perquisizione, hanno rinvenuto e sequestrato:

  • 1 pistola cal. 7,65 marca Fabrique Nationale Herstal (Browning Liege) non censita in banca dati,
  • 1 caricatore con 4 cartucce cal. 7.65, un ulteriore caricatore per la stessa arma,
  • nonché 29 cartucce cal. 7.65 e 7 cal. 22.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato relegato agli arresti domiciliari.

L’arma, nei prossimi giorni, sarà inviata agli esperti del R.I.S. di Messina che sottoponendola ad esami tecnico-balistici potrebbero stabilirne l’eventuale utilizzo in pregressi episodi criminosi.

