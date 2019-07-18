MINEO: NASCONDEVA NEL CASOLARE DROGA E ARMI

I Carabinieri della Stazione di Mineo e dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia hanno arrestato nella flagranza un 60enne del posto, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata all...

I Carabinieri della Stazione di Mineo e dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia hanno arrestato nella flagranza un 60enne del posto, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi e munizioni.

Durante una delle tante battute eseguite dai militari dello squadrone, volte alla ricerca di armi e droga, si è proceduto alla perquisizione di un casolare ubicato in contrada Palma, agro del comune di Mineo, di proprietà del cittadino mineolo.

L’operazione ha consentito di rinvenire e sequestrare:

circa 60 grammi di marijuana;

34 semi di canapa indiana;

2 bilancini elettronici di precisione;

1 kit di coltivazione indoor comprensivo di aeratore elettrico e lampada a led;

4 contenitori in plastica contenenti fertilizzante organico liquido;

1 fucile da caccia tipo doppietta cal.12 marca Doppumbe;

1 carabina ad aria compressa cal.4,5 marca Crosman Summit modello 30040;

4 cartucce da guerra cal.50;

1 sciabola in acciaio marca Sartore Sedriano con una lama di 80 cm;

1 scatola contenente 87 piombini cal. 4,5 marca Umarex.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato relegato agli arresti domiciliari.