MINEO: NASCONDEVA NEL CASOLARE DROGA E ARMI
I Carabinieri della Stazione di Mineo e dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia hanno arrestato nella flagranza un 60enne del posto, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi e munizioni.
Durante una delle tante battute eseguite dai militari dello squadrone, volte alla ricerca di armi e droga, si è proceduto alla perquisizione di un casolare ubicato in contrada Palma, agro del comune di Mineo, di proprietà del cittadino mineolo.
L’operazione ha consentito di rinvenire e sequestrare:
- circa 60 grammi di marijuana;
- 34 semi di canapa indiana;
- 2 bilancini elettronici di precisione;
- 1 kit di coltivazione indoor comprensivo di aeratore elettrico e lampada a led;
- 4 contenitori in plastica contenenti fertilizzante organico liquido;
- 1 fucile da caccia tipo doppietta cal.12 marca Doppumbe;
- 1 carabina ad aria compressa cal.4,5 marca Crosman Summit modello 30040;
- 4 cartucce da guerra cal.50;
- 1 sciabola in acciaio marca Sartore Sedriano con una lama di 80 cm;
- 1 scatola contenente 87 piombini cal. 4,5 marca Umarex.
L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato relegato agli arresti domiciliari.