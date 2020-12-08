MINEO, OPERAIO RUBA NELLA SCUOLA DOVE LAVORAVA

I Carabinieri della Stazione di Mineo hanno denunciato un 35enne di Caltagirone, poiché ritenuto responsabile di furto aggravato e ricettazione.L’uomo, incaricato ad eseguire dei lavori all’interno de...

I Carabinieri della Stazione di Mineo hanno denunciato un 35enne di Caltagirone, poiché ritenuto responsabile di furto aggravato e ricettazione.

L’uomo, incaricato ad eseguire dei lavori all’interno della succursale dell’Istituto d’Istruzione superiore “Carlo Alberto Dalla Chiesa” di Mineo, è stato sorpreso da un collaboratore scolastico mentre rubava all’interno di una delle aule 1 ventilatore, 2 casse per personal computer, 1 subwoofer, e 1 gruppo di continuità.

I militari, intervenuti sul posto, oltre recuperare la refurtiva, hanno immediatamente eseguito una perquisizione in casa del ladro luogo in cui sono stati rinvenuti e sequestrati: 1 personal computer, 1 tastiera e 1 mouse, materiale informatico per cui l’uomo non ha saputo giustificarne la provenienza.