I Carabinieri della compagnia di Catania Fontanarossa hanno arrestato, nella flagranza, il 60enne Giuseppe Regalmuto Mammino Sauro e il figlio 18enne Giacomo, poiché ritenuti responsabili del concorso in coltivazione illecita e detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, nonché detenzione illegale di arma clandestina e munizionamento.

MINEO, PIANTAGIONE DI CANAPA CON 1,2 TONNELLATE DI DROGA

Una lunga e articolata attività info-investigativa, partita da una delle più grandi piazze di spaccio del capoluogo etneo, il quartiere di Librino, ha condotto gli uomini del Nucleo Operativo in Contrada Nicchiara, agro del comune di Mineo, luogo in cui gli arrestati, delegati alla conduzione di un’azienda agricola estesa per oltre 80 ettari, dedicata a diverse colture e all’allevamento di varie specie animali, avevano creato, su di una porzione di fondo agricolo di circa 4mila metri quadrati, una piantagione di canapa indiana dotata di un moderno impianto di irrigazione e con uno dei casolari, ivi esistenti, destinato all’essiccazione e la lavorazione della droga da immettere sul mercato al dettaglio.

Difatti, proprio in questo locale, i militari hanno rinvenuto e sequestrato oltre 50 chili di marijuana già pronta per essere impacchettata e venduta al “grossista” di turno mentre, nei pressi dell’immobile destinato ad abitazione degli arrestati, esattamente sotto delle fronde, hanno rinvenuto e sequestrato un fucile semiautomatico cal. 12, con 4 cartucce nel serbatoio e la matricola abrasa, nonché 58 cartucce del medesimo calibro.

Si stima che la droga sequestrata, circa mille 200 chili, debitamente trattata, dosata e venduta al minuto, avrebbe potuto fruttare una cifra vicina ai 10 milioni di euro.

Gli arrestati, assolte le formalità di rito, sono stati trasferiti al carcere di Catania Piazza Lanza.