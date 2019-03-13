MINEO: RUBA ARANCE E DICHIARA FALSE GENERALITÀ: ARRESTATO
I Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato il 35enne palagonese Massimo Gulizia, ritenuto responsabile di furto aggravato e false dichiarazioni sulla propria identità.
I militari, ieri sera, durante un posto di controllo sulla S.P. 181, hanno fermato un uomo che guidava una Fiat Punto, all’interno della quale sono stati trovati 200 chili di arance rubate poco prima in un agrumeto di contrada Rocchicella.
Invitato dai Carabinieri a fornire le proprie generalità, poiché sprovvisto di documenti, l’uomo le ha fornite false.
L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato condotto agli arresti domiciliari.