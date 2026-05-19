Mineo, violento scontro sulla SS417 tra tir e tre auto: due feritI

L’incidente è avvenuto questa mattina al chilometro 28,100 della SS417 “Di Caltagirone”. Coinvolti un mezzo pesante e tre autovetture.

Incidente stradale questa mattina sulla Strada Statale 417 “Di Caltagirone”, al chilometro 28,100, nel territorio del Comune di Mineo. Per cause ancora in fase di accertamento, nello scontro sono rimasti coinvolti un mezzo pesante e tre autovetture.

Ad avere la peggio sarebbe stata una persona a bordo di una delle auto coinvolte, rimasta ferita nell’impatto e soccorsa dai sanitari del 118, che ne hanno disposto il trasferimento in ospedale per le cure del caso.

Anche il conducente del tir è stato trasportato in ospedale in stato di shock. Secondo le prime informazioni, avrebbe accusato un lieve malore subito dopo l’accaduto.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Palagonia per i rilievi e la gestione della viabilità, oltre al personale ANAS impegnato nelle operazioni di messa in sicurezza e ripristino della normale circolazione.

Il traffico lungo la SS417 ha subito rallentamenti per diverse ore durante le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi coinvolti.