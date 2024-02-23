MINICAR SI RIBALTA NELLA NOTTE AD ACICATENA, DUE GIOVANISSIMI FERITI

Nella scorsa notte, un incidente ha coinvolto una minicar in Via Tripoli nel comune di AcicatenaLa vettura, con a bordo due giovani ragazzi, si è ribaltata per cause in fase di valutazione da parte d...

Nella scorsa notte, un incidente ha coinvolto una minicar in Via Tripoli nel comune di Acicatena

La vettura, con a bordo due giovani ragazzi, si è ribaltata per cause in fase di valutazione da parte delle autorità.

All'arrivo sul luogo dell'incidente, un'ambulanza del 118 ha prontamente fornito le prime cure ai due ragazzi, trasferendoli poi in ospedale per accertamenti e trattamenti necessari.

Al momento, non si dispone di informazioni sulla gravità delle ferite riportate.

Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza del veicolo sono state condotte dai vigili del fuoco, mentre i Carabinieri sono intervenuti per i necessari rilievi e per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.

Non risulterebbero coinvolti altri mezzi nella vicenda.