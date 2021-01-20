95047

MINISTERO DELLA SALUTE RETTIFICA: I “VACCINATI” NON SONO 1 MILIONE MA SOLTANTO 6.000

Martedì scorso, il report online del commissario straordinario per l’emergenza sanitaria indicava che le persone persone "finora vaccinate contro il Covid in Italia" erano 1.187.920. Nella pagina web...

20 gennaio 2021 13:00
Martedì scorso, il report online del commissario straordinario per l’emergenza sanitaria indicava che le persone persone "finora vaccinate contro il Covid in Italia" erano 1.187.920. Nella pagina web del ministero si specificava anche che "le persone che hanno già ricevuto anche la seconda dose erano 3.189". Da oggi, però, dopo un articolo pubblicato dal sito Open.online, il ministero ha rettificato: i vaccinati non sono 1 milione ma soltanto 5.864.

"Il dato annunciato da Speranza di un milione di 'persone vaccinate' - si legge nell'articolo firmato da Giada Giorgi - ora sulla mappa dei dati ufficiali corrisponde alle singole somministrazioni, come avrebbe dovuto essere fin dall’inizio. Il dato è ben lontano dalla vaccinazione completa che garantisce la vera immunità e il trucco verbale nasconde un problema di tempi ben più grave".

LINK MINISTERO DELLA SALUTE 

