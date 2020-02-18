MINISTERO DELLA SALUTE RICHIAMA 8 LOTTI DI COCA COLA PER LA PRESENZA DI FRAMMENTI DI VETRO NELLE BOTTIGLIE
Il ministero della Salute ha disposto l'immediato richiamo dal mercato di diversi lotti di Coca Cola in confezione da sei bottiglie di vetro da 20cl ciascuna per "rischio fisico" per i consumatori.
Il ritiro dai negozi delle confezioni della popolare bevanda si è reso necessario per la possibile presenza di corpi estranei nelle bottiglie, specificando che si tratta di filamenti di vetro.
Secondo quanto disposto dal Ministero della Salute, i lotti di Coca Cola richiamati sono otto, uno di Coca Cola Zero Zuccheri e sette di Coca Cola Original Taste, prodotte nello stabilimento Coca Cola Italia di Nogara, in provincia di Verona.
Questi i lotti di Coca Cola Original Taste interessati:
L200107 con data di scadenza fissata al 6-01-2021
L200108 con data di scadenza fissata al 7-1-2021
L191220 con data di scadenza fissata al 19-12-2020
L191221 con data di scadenza fissata al 20-12-2020
L200109 con data di scadenza fissata al 8-1-2021
L191218 con data di scadenza fissata al 17-12-2020
L191219 con data di scadenza fissata al 18-12-2020
Questo il lotto di Coca Cola Zero Zuccheri interessato dal richiamo:
L200109 con data di scadenza fissata al 10-7-2020.
Il Ministero raccomanda di verificare il numero di lotto riportato sul collo della bottiglia: qualora dovesse corrispondere a quelli segnalati, il ministero invita i consumatori a non consumare la bevanda e a contattare il numero verde 800.534.934 per provvedere alla sostituzione.
