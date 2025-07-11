Ministero della Salute: richiamati tramezzini, uova e surgelati contaminati

Il Ministero della Salute ha segnalato tre nuovi richiami alimentari per motivi di sicurezza. I prodotti coinvolti, venduti in diverse catene di supermercati, presentano rischi legati alla contaminazi...

Il Ministero della Salute ha segnalato tre nuovi richiami alimentari per motivi di sicurezza. I prodotti coinvolti, venduti in diverse catene di supermercati, presentano rischi legati alla contaminazione microbiologica o alla presenza di sostanze potenzialmente tossiche. Ecco tutti i dettagli.

Contorno surgelato Eurospin: possibile presenza di piante tossiche

Il primo richiamo riguarda il Contorno Delicato surgelato a marchio Delizie dal Sole, commercializzato nei punti vendita Eurospin. Il prodotto è stato ritirato in via precauzionale per la possibile presenza di corpi estranei vegetali, identificati come capsule di Xanthium orientale (nappola), una pianta che può risultare tossica se ingerita.

Formato: confezione da 450 grammi

Scadenza: 07/05/2027

Lotto interessato: LR127A

Produttore: Industrie Rolli Alimentari S.p.A., stabilimento di Alanno (PE)

I consumatori che hanno acquistato questo prodotto sono invitati a non consumarlo e a restituirlo presso il punto vendita per ottenere un rimborso o una sostituzione.

Uova Agricola Paneni: rischio microbiologico da Salmonella

Il secondo richiamo riguarda alcune confezioni di uova fresche da allevamento all’aperto del marchio Agricola Paneni, per un potenziale rischio microbiologico legato alla possibile presenza del batterio Salmonella enteritidis, responsabile di infezioni gastrointestinali.

Confezione: 6 uova, di vario calibro

Lotti coinvolti: da G1125 a G1925

Date di scadenza: dal 09/07/2025 al 17/07/2025

Produttore: Agricola Paneni Luisa & C. S.S., via Augusto Persichetti 101, Roma

Marchio di identificazione: IT Z1K3R CE

Il richiamo da parte del produttore risale al 1° luglio, ma l’avviso è stato pubblicato dal Ministero della Salute solo il 7 luglio. Anche in questo caso si raccomanda di non consumare il prodotto e di restituirlo al punto vendita.

Tramezzini Ibis: rischio Listeria monocytogenes

Il terzo richiamo riguarda un lotto di tramezzini farciti con prosciutto di Praga, scamorza affumicata, pomodorini e maionese, a marchio Ibis. Il richiamo è stato emesso per la possibile presenza di Listeria monocytogenes, un batterio particolarmente pericoloso per donne in gravidanza, anziani e soggetti immunodepressi.

Formato: confezione da 170 grammi

Lotto interessato: L.163

Data di scadenza: 17/07/2025

Il prodotto è in vendita in vari supermercati. Considerata la stagione estiva e il consumo diffuso di alimenti pronti da asporto, il Ministero invita alla massima attenzione.

I consumatori che abbiano acquistato uno dei prodotti indicati non devono consumarlo. È possibile restituire le confezioni al punto vendita per ottenere un rimborso o una sostituzione.

Questi richiami rientrano nei controlli periodici effettuati dalle autorità sanitarie a tutela della salute pubblica.

Per maggiori informazioni, si consiglia di consultare la sezione “Richiami alimentari” del sito ufficiale del Ministero della Salute.