Ministero della Salute ritira tranci di pesce spada: presenza anomala di mercurio
L’avviso è stato pubblicato sul sito del Ministero della salute.
Il richiamo riguarda tutto il territorio nazionale e nello specifico interessa i lotti
70898/7899/72476/72477/72478/72838/73409/74330 e 75185 con scadenza minima del 27 maggio 2017 confezionati in sacchetti trasparenti per alimenti da “Effetti Surgelati s.r.l.” con sede dello stabilimento a Galenzano (FI).
Il ministero della Salute invita, chiunque abbia comperato il prodotto, purché sia di una confezione dei lotti specificati, a non consumarlo bensì restituirlo al punto vendita. "Il prodotto non deve essere assolutamente consumato.
Motivo del richiamo: presenza di mercurio oltre i limiti".