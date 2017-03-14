Ministero della Salute ritira tranci di pesce spada: presenza anomala di mercurio

L’avviso è stato pubblicato sul sito del Ministero della salute.Il richiamo riguarda tutto il territorio nazionale e nello specifico interessa i lotti70898/7899/72476/72477/72478/72838/73409/74330 e 7...

A cura di Redazione 14 marzo 2017 14:34

Condividi