MINISTERO SALUTE ORDINA RITIRO DAL MERCATO DELL`INTEGRATORE OMEGOR KIDS PER RISCHIO CHIMICO

Il Ministero della salute ha ordinato il divieto di vendita ed il ritiro dei lotti dal commercio dello sciroppo Omegor Kids, integratore alimentare di omega -3 algali DHA, EPA e vitamina D3 che spesso viene assunto da donne incinte e bambini sotto i tre anni.

Si tratta di una misura precauzionale non legate a problematiche di sicurezza o ad alcun evento di carattere medico in Italia, ma per un rischio chimico legato ad un tenore di vitamina D3 superiore a quanto dichiarato in etichetta. Nello specifico si tratta del flacone da 150 ml dei lotti 170038, 170039 e 170267 avente data di scadenza di conservazione 20.01.2019 e 31.03.2019 della U.G.A. Nutraceuticals Srl ma prodotto da HPI Humana Pharma International Spa con sede stabilimento in via E. Mattei Casorate Primo (PV) .