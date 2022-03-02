MINISTRO RUSSO LAVROV «LA TERZA GUERRA MONDIALE SAREBBE ATOMICA E DEVASTANTE»

La minaccia è fortissima. Secondo Lavrov, un eventuale Terza guerra mondiale sarebbe nucleare. Il ministro degli Esteri russo ha parlato della crisi in Ucraina in un'intervista ad Al Jazeera, citata d...

La minaccia è fortissima. Secondo Lavrov, un eventuale Terza guerra mondiale sarebbe nucleare. Il ministro degli Esteri russo ha parlato della crisi in Ucraina in un'intervista ad Al Jazeera, citata dalla Tass: «Una Terza Guerra Mondiale, se dovesse scoppiare, sarebbe nucleare e devastante. La Russia non resterà mai isolata con il numero di amici che ha».

Poi, a proposito dei negoziati, ha spiegato: «Mosca è pronta a secondo round con Kiev, ma la parte ucraina sta prendendo tempo in linea con le istruzioni degli Usa. La delegazione russa oggi pomeriggio aspetterà quella ucraina nel luogo stabilito per i colloqui», spiega il sito russo Sputnik.s.

Ucraina e Russia: oggi riparte la trattativa, la Cina fa pressing per la pace. Equidistanza di Erdogan: no a sanzioni

Già nelle scorse ore da Lavrov era arrivata una minaccia all'Occidente: «I funzionari di Bruxelles, che fino a poco tempo fa si dipingevano come partner strategico del nostro Paese, ora non si fanno più scrupoli a dire che intendono infliggere 'il massimo danno alla Russia, distruggere la sua economia e impedire la sua crescita economica. Vogliamo assicurarvi che non sarà così.

Le azioni dell'Ue non resteranno senza risposta. La Russia continuerà a perseguire i suoi interessi nazionali vitali a prescindere dalle sanzioni e dalle loro minacce. È ora che i Paesi occidentali capiscano che il loro dominio indiviso nell'economia globale è cosa del passato».