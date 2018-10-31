MIRABELLA IMBACCARI: MINACCIA CON UN CACCIAVITE IL DIPENDENTE DI UN ESERCIZIO COMMERCIALE, PENSIONATO IN MANETTE  

I Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato nella flagranza un pensionato del luogo di anni 60, già gravato da precedenti di polizia, poiché ritenuto responsabile di resistenza a pubblico uffi...

I Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato nella flagranza un pensionato del luogo di anni 60, già gravato da precedenti di polizia, poiché ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

E’ accaduto ieri pomeriggio all’interno di un negozio di ricambi per auto di via Ribilotta dove l’uomo, armato di cacciavite, è entrato e, lamentando una presunta truffa posta in essere nei suoi confronti da parte dei titolari della rivendita, ha minacciato uno dei dipendenti.

I militari, intervenuti sul posto a seguito di segnalazione al 112, dopo aver tentato di placare la rabbia del pensionato, sono stati letteralmente aggrediti da quest’ultimo che, solo dopo una breve ma concitata colluttazione, è stato bloccato ed ammanettato.

Il cacciavite è stato sequestrato, mentre l’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato relegato agli arresti domiciliari.