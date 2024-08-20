MIRABELLA IMBACCARI, MINACCIA DI DAR FUOCO AL COMUNE MA ERA SOLO ACQUA: DENUNCIATO

Momenti di tensione si sono verificati qualche giorno addietro negli uffici del Comune di Mirabella Imbaccari, con la conseguente denuncia da parte dei Carabinieri della locale Stazione di un 59enne d...

Momenti di tensione si sono verificati qualche giorno addietro negli uffici del Comune di Mirabella Imbaccari, con la conseguente denuncia da parte dei Carabinieri della locale Stazione di un 59enne del posto per minaccia a pubblico ufficiale ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone.

E’ accaduto tutto durante una mattinata intorno alle 10.45, presso i locali dell’Istituto Comprensivo “Edmondo De Amicis” in Piazza Aldo Moro all’interno dei quali, a causa di alcuni lavori di ristrutturazione nella sede ufficiale di Piazza dei Vespri, sono stati temporaneamente trasferiti gli uffici comunali.

L’uomo, un 59enne disoccupato, svolgeva saltuariamente lavori socialmente utili per conto dell’amministrazione mirabellese, aveva così maturato un credito, di qualche centinaio di euro, con il Comune. Esasperato, però, per la trafila burocratica necessaria per entrare in possesso delle sue spettanze, una mattina si è recato presso quegli uffici minacciando i presenti che, qualora non gli fossero stati dati i soldi che gli spettavano, avrebbe dato fuoco alla struttura.

Immediata la richiesta di intervento ai Carabinieri della Stazione di Mirabella Imbaccari che, giunti sul posto in brevissimo tempo, hanno subito individuato il soggetto con accanto un bidone per il trasporto di benzina, quindi, con le dovute cautele, lo hanno avvicinato facendosi consegnare il contenitore e accertando, in seguito, che al suo interno era invece contenuta soltanto acqua.

I militari a questo punto, comprendendo lo stato di frustrazione del 59enne, lo hanno riportato alla calma evidenziandogli, però, l’inutilità e soprattutto la pericolosità del suo gesto, con le ovvie ed inevitabili ripercussioni giudiziarie che essi stessi hanno chiaramente attivato.