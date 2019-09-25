MIRABELLA IMBACCARI: RIFORNIVA DI MARIJUANA I GIOVANI DEL PAESE: ARRESTATO

I Carabinieri della Stazione di Mirabella Imbaccari hanno arrestato nella flagranza il 28enne Roberto GENTILE del posto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.l giovane, da tempo...

Nel corso dell’operazione sono stati rinvenuti e sequestrati: circa 40 grammi di marijuana, già “steccata” in 43 dosi, nonché semi di cannabis indica e 125 euro in contanti, presumibilmente incassati dalla vendita dello stupefacente.

L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari.