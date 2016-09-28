Mise a segno una rapina al supermercato: torna in arresto

L'ordine di carcerazione è stato disposto dalla Procura

95047.it I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò hanno arrestato Salvatore Davide Serrano, 33enne, paternese, su ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Catania.

L’uomo dovrà espiare la pena residua di 2 anni e 4 mesi di reclusione per una rapina, commessa ai danni di un supermercato il 3 novembre 2014 a Paternò.

L’arrestato è stato associato nel carcere di Piazza Lanza, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.