Misericordia di Paternò, dopo le coperte il cibo: raccolta alimentare straordinaria per la mensa “La Bisaccia del Pellegrino”
Continuano le attività di solidarietà della Misericordia di Paternò a favore dei senzatetto e dei soggetti bisognosi. Dopo il successo della raccolta di coperte usate della scorsa settimana, sabato 31 gennaio, dalle ore 8:30 alle 21:00, l’associazione paternese scende in campo con una raccolta alimentare straordinaria presso il punto vendita MD di via delle Arti e dei Mestieri.
Destinatari dell’iniziativa gli utenti della mensa sociale "La Bisaccia del Pellegrino", realtà con cui la locale Misericordia vanta una collaborazione consolidata ormai da diversi anni.
In particolare, ai cittadini paternesi, verrà chiesto di donare tonno in scatola, legumi in scatola, legumi secchi ma non solo.
"La nostra collaborazione storica con il Diacono Mazzamuto e la sua mensa – ha commentato il Governatore Luigi Aiello – ci permette di conoscere bene le necessità del territorio.
È un modo per trasmettere il valore della continuità nel servizio e l'importanza di una rete di solidarietà che non si ferma mai." A collaborare nella raccolta di cibo, anche i volontari del Servizio Civile Alimentare che da qualche mese svolgono attività all’interno dell’associazione.
Un piccolo gesto nella spesa di tutti i giorni può diventare un aiuto vitale per chi siede alla tavola della Bisaccia del Pellegrino.