MISERICORDIA DI RAGALNA AL GIUBILEO DEL VOLONTARIATO: UN MOMENTO DI RIFLESSIONE E SPERANZA

9 Marzo 2025 - La Misericordia di Ragalna ha vissuto un'emozione unica partecipando al Giubileo del Volontariato in Piazza San Pietro, un evento che ha riunito migliaia di volontari provenienti da tutta Italia. I volontari della Misericordia di Ragalna, Leo Nastasi, Rita Nicolosi, Angelo Motta, Salvatore Longo, Chisari Graziella, Nunzia Moschetto, Silvana Mazzaglia e Adele Castro, hanno condiviso un momento di profonda spiritualità e riflessione, insieme a tutti coloro che, ogni giorno, dedicano il loro tempo al servizio degli altri.

Un'atmosfera di grande intensità spirituale ha avvolto l'intera giornata, durante la messa celebrata dal Cardinale Michael Czerny. In una Piazza San Pietro gremita di persone, il Cardinale ha concluso l'omelia con parole che hanno toccato il cuore di tutti i presenti: "Sull'esempio di Gesù, voi servite il prossimo senza servirvi del prossimo. La vostra dedizione infonde speranza a tutta la società."

L'evento ha visto in prima fila i volontari delle Misericordie d’Italia, che hanno colorato la piazza con il loro abbigliamento giallo ciano, simbolo del loro impegno quotidiano. L’incontro non è stato solo un momento di celebrazione, ma anche un’occasione per riflettere sul valore del servizio e della solidarietà.

Il Giubileo del Volontariato ha rappresentato per la Misericordia di Ragalna, e per tutti i partecipanti, un'importante opportunità per vivere una spiritualità condivisa, testimoniando l’importanza di aiutare gli altri con generosità e senza aspettative. Un momento di unità, che ha rinnovato la speranza e ha rafforzato il messaggio che, attraverso il volontariato, è possibile costruire una società più solidale e umana.

Esserci, in questa giornata speciale, ha significato non solo celebrare la propria missione, ma anche rinnovare l’impegno a servire con amore e dedizione, come insegnato da Gesù. Il Giubileo del Volontariato ha infuso una nuova speranza, alimentando il desiderio di continuare a lavorare insieme per il bene della comunità.