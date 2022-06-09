MISS MONDO: LA PATERNESE ANDREA MESSINA VINCITRICE DELLA FASCIA "MISS DEL WEB"

Emozioni, sorrisi e lacrime. Prima la sfilata ai bordi della piscina dell’Eco Resort – Le Sirenè – Gruppo Caroli Hotel – per le semifinaliste di Miss Mondo 2022, poi dopo la cena di gala, l’attesa pro...

Emozioni, sorrisi e lacrime. Prima la sfilata ai bordi della piscina dell’Eco Resort – Le Sirenè – Gruppo Caroli Hotel – per le semifinaliste di Miss Mondo 2022, poi dopo la cena di gala, l’attesa proclamazione delle Top 25. Una selezione importante, presentata dalla show girl ed influencer Stephanie Bellarte, che ha di fatto dimezzato le contendenti all’ambita fascia nazionale e alla corona che garantiscono il diritto a rappresentare l’Italia a Miss World, il più antico e prestigioso concorso di bellezza del pianeta.

Tra loro anche la prima vincitrice di una fascia speciale, “La Miss del web by Agricola – birra chiara artigianale e popolare”, che è, la Paternese Andrea Messina, scelta direttamente dal popolo della rete, che si è espresso suffragando il contest con circa 20 mila voti in 24 ore.

In questi primi tre giorni la kermesse ha avuto un importante risultato massmediatico con più di 500mila utenti unici, successo che è anche merito delle ragazze che hanno postato storie reel e contenuti vari sui loro profili personali. A tal proposito un premio speciale per la categoria “Social” è andato a Francesca Mamè della Lombardia.

Ora per le Top 25 Miss Mondo Italia, inizia il lungo cammino verso la finale, che com’è noto si svolgerà il prossimo 18 giugno nell’incantevole scenario del Teatro delle Feste di Villa dei Fiori Eventi, originalissima location della Città Bella. Per loro gli impegni saranno sempre più serrati con shooting, outfit, prove di sport e talent, test, corsi di fotografia e comunicazione oltre che di portamento. Come detto, le Top 25 rappresentano tutte le regioni Italiane ed arrivano alle fasi finali dopo aver superato diverse selezioni regionali.

Auguriamo ad Andrea che viva quest’esperienza davvero con profondità e con la curiosità di chi vuol imparare. In bocca al lupo e buon lavoro!”

Tra le 25 finaliste c'è la Paternese Andrea Messina.

Questi i loro nomi e la regione che rappresentano: Andrea Messina Sicilia, Francesca Mamè Lombardia, Ginevra Morganti Lazio, Manuela Noaro Piemonte, Sofia Turrisi Emilia Romagna, Arianna Galli Lazio, Greta Narcisi Umbria, Rebecca Arnone Valle d’Aosta, Chiara Helg Emilia Romagna, Elisa Scaricaciottoli Abruzzo, Alessandra Baggio Veneto, Erika De Marino Campania, Letizia Turco Piemonte, Federica Ciacci Toscana, Sara Pagano Puglia, Emanuela Sorrentino Campania, Marika Floridia Sicilia, Giada Santoro Friuli Venezia Giulia, Daliscia Agnes Kalala Piemonte, Maria Carmen Crescenzi Abruzzo, Vanessa Spoto Toscana, Marika Nardozi Lazio, Sara Dal Molin Veneto, Martina Marinelli Friuli Venezia Giulia, Yvonne Di Francia Campania.