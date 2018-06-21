MISTERBIANCO: 43nne in carcere per droga.
A cura di Redazione
21 giugno 2018 12:27
I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato il 43enne Angelo TOSCANO del posto, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Catania.
L’uomo, condannato dai giudici per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, reato commesso a Catania il 12 aprile 2013, dovrà scontare la pena comminatagli equivalente ad anni 4 e mesi 8 di reclusione.
L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.
